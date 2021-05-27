Производство овощей в теплицах в Чувашии за пять месяцев увеличилось на 65%

ТАСС, 27 мая. Объем производства тепличных овощей в Чувашии увеличился за пять месяцев 2021 года на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации главы региона.

"Объем урожая тепличных овощей в тепличных комплексах республики превышает прошлогодние показатели более чем на 65%", - отмечается в сообщении.

В теплицах республики собрано более 12,8 тыс. тонн тепличных овощей, в том числе 7,5 тыс. тонн огурцов, что на 37,8% больше уровня 2020 года, 5,2 тыс. тонн томатов (в 2,3 раза выше объема производства в 2020 году).

"Рост объемов производства обусловлен выходом на проектные мощности инвестиционных проектов отрасли тепличного овощеводства", - отмечается в сообщении.

По данным Минсельхоза региона, в 2021 году урожай овощей в зимних теплицах превысит 22-23 тыс. тонн. В 2020 году объем производства составил 21 тыс. тонн.