Капзатраты "Русгидро" в 2021 году составят не менее 103 млрд рублей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Капитальные затраты "Русгидро" в 2021 году составят от 103 млрд до 123 млрд рублей. Об этом сообщил замглавы компании Сергей Теребулин в ходе телеконференции с инвесторами.

"Если говорить про прогноз capex по этому году, я думаю за нижнюю планку можно брать порядка 103 млрд рублей. То есть, где-то, наверно, в интервале от 103 до 123 [млрд рублей] это будет", - сказал он.

Совет директоров компании в начале 2020 года одобрил инвестпрограмму на 2020-2025 годы в размере 634 млрд рублей, из которых 430,4 млрд рублей планируется направить на реализацию проектов на Дальнем Востоке.

Компания в июле 2020 года предлагала увеличить инвестпрограмму на ближайшие пять лет на 171 млрд рублей.

Дивидендная политика

Теребулин сообщил, что совет директоров компании "Русгидро" продлил текущую дивидендную политику на следующие шесть лет.

"Сегодня совет директоров одобрил продление дивидендной политики в абсолютно том же виде, как она была, на следующие шесть лет", - сказал он.

Замглавы компании добавил, что компания намерена направить 23,3 млрд рублей на выплату дивидендов за 2020 год.

Действующая дивидендная политика компании предусматривает минимальный размер выплат на уровне среднего размера дивидендов за последние три года. По итогам 2019 года "Русгидро" направила на эти цели 15,7 млрд рублей.

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (61,7%) и банк ВТБ (12,95%).