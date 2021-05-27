Доходы Рогозина за 2020 год увеличились почти в два раза по сравнению с 2019-м

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заработал за 2020 год 83,11 млн рублей, что почти в два раза больше, чем в 2019 году, следует из данных, размещенных на сайте госкорпорации в четверг.

Согласно декларации, Рогозину принадлежат земельный участок площадью 2 545 кв. м, жилой дом площадью 782,7 кв. м, квартира площадью 346 кв. м. Кроме того, у гендиректора Роскосмоса имеются в собственности автомобили ГАЗ-21Р, а также мотоцикл BMW R1200GS Adventure. Его супруга Татьяна Рогозина заработала за прошлый год около 2,8 млн рублей.

В 2019 году Рогозин заработал 44,13 млн рублей, годом ранее - 29,5 млн рублей, в том числе 23,47 млн рублей по основному месту работы. Роскосмос он возглавляет с мая 2018 года, до этого занимал пост вице-премьера.

Первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников задекларировал доход около 36,64 млн рублей. Другой первый замглавы госкорпорации Юрий Урличич заработал в прошлом году 38,28 млн рублей.

Заместители гендиректора Роскосмоса Сергей Савельев и Михаил Хайлов отчитались за прошлый год о доходах в размере 20,97 млн и 20,25 млн рублей соответственно. У обоих доход сократился, в 2019 году они заработали 21,32 млн и 21,14 млн рублей соответственно. Председатель научно-технического совета госкорпорации Юрий Коптев задекларировал доход в 59,24 млн рублей, в том числе заработок в Роскосмосе в размере 9,15 млн рублей. Замглавы Роскосмоса Александр Лопатин и Олег Фролов задекларировали 24 млн и около 26,1 млн рублей соответственно.

Среди заместителей генерального директора Роскосмоса самый низкий доход у Ивана Харченко, который курирует административные и корпоративные вопросы. Он заработал 19,13 млн рублей. Исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев заработал в 2019 году 30,61 млн рублей (в том числе по основному месту работы - 14,39 млн рублей).