{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Белоруссия предложила Казахстану вернуться к вопросу о поставках нефти

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Белоруссия предлагает Казахстану вернуться к вопросу о заключении межправительственного соглашения о поставках в республику казахстанских нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил в четверг премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, встречаясь с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, прибывшим в Минск для участия в заседании Совет глав правительств стран СНГ.

"Хотел бы обсудить все-таки перспективы заключения соглашения между правительствами Беларуси и Казахстана о сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь. Хотели бы знать позицию Казахстана, если это интересно для Казахстана, то мы готовы работать по этому направлению", - отметил белорусский премьер.

Теги
БелоруссияКазахстанМамин, Аскар УзакпаевичГоловченко, Роман Александрович
Глава Минприроды: отказ от инвестиций в нефть и газ не приведет к углеродной нейтральности
Александр Козлов напомнил, что климатическая повестка является одной из 17 приоритетных целей в области устойчивого развития, определенных ООН
Читать полностью