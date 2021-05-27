Белоруссия предложила Казахстану вернуться к вопросу о поставках нефти

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Белоруссия предлагает Казахстану вернуться к вопросу о заключении межправительственного соглашения о поставках в республику казахстанских нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил в четверг премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, встречаясь с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, прибывшим в Минск для участия в заседании Совет глав правительств стран СНГ.

"Хотел бы обсудить все-таки перспективы заключения соглашения между правительствами Беларуси и Казахстана о сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь. Хотели бы знать позицию Казахстана, если это интересно для Казахстана, то мы готовы работать по этому направлению", - отметил белорусский премьер.