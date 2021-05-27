Укрупнение Трубной металлургической компании будет способствовать импортозамещению

ВОЛГОГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Приобретение Трубной металлургической компанией (ТМК) активов ПАО "ЧТПЗ" поспособствует укреплению энергетической безопасности РФ и решению целого ряда стратегических для российской экономики задач, в частности, импортозамещения. Об этом в четверг на первой сессии 18 Международного металлургического саммита "Русская сталь: стратегия роста" сообщил генеральный директор Трубной металлургической компании (ТМК) Игорь Корытько.

"Не так давно произошла сделка по покупке ТМК активов Группы ЧТПЗ. <…>. Мы считаем, что объединение, в первую очередь, будет способствовать усилению энергетической безопасности Российской Федерации и решению целого ряда стратегических для российской экономики проблем, среди которых - наращивание импортозамещения, ускорение инновационного развития и освоение новых, сложных для добычи месторождений нефти и газа", - сказал Корытько.

По его словам, в результате объединения выиграют клиенты и потребители. "Благодаря широкой географии предприятий мы имеем возможность оптимальнейшим образом подбирать логистическую составляющую, оптимизировать загрузки производственных агрегатов и добиваться наилучшей скорости поставок, наилучшей себестоимости, наилучшего качества обслуживания нашего клиента", - отметил гендиректор ТМК.

Он добавил, что теперь ТМК с учетом новых активов может "объединять усилия в научно-технической области, инновационных разработках и быть лидером по скорости, по качеству, по выведению новых продуктов на рынок".

Двухдневный Международный саммит "Русская сталь: стратегия роста", открывшийся в четверг в Волгоградской области на площадке Волжского трубного завода Трубной металлургической компании (ТМК), объединил более 150 представителей 60 компаний из 10 стран мира, в том числе России, Великобритании, Бельгии, Италии. Главное событие года в российском металлургическом бизнесе состоялось при поддержке ассоциации "Русская Сталь" с участием ведущих холдингов отрасли.