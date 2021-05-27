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Около 2 млрд рублей направит на модернизацию завод минеральных удобрений под Воронежем

На заводе заменят оборудование, внедрят новые технологии, способствующие уменьшению энергетических и сырьевых затрат, а также повышению экологической безопасности агрегатов

ВОРОНЕЖ, 27 мая. /ТАСС/. Единственный в Центрально-Черноземном районе и один из крупнейших в России завод минеральных удобрений в городе Россошь Воронежской области направит в 2021 году на модернизацию 2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Воронежской области по итогам встречи главы региона Александра Гусева с гендиректором АО "Минудобрения" Вадимом Лурией.

"В текущем году на комбинате планируют инвестировать порядка двух миллиардов рублей в проведение капитального ремонта цехов и модернизацию производства. Будет заменено оборудование, внедрены новые технологии, способствующие уменьшению энергетических и сырьевых затрат, а также повышению экологической безопасности агрегатов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется, на заводе АО "Минудобрения" трудятся более 3 500 человек. В Россоши проживают более 62 тыс. человек.

Предприятие "Минудобрения" создано в Россоши в 1979 году. Это одно из крупнейших химических предприятий России и единственный производитель и экспортер аммиака и минеральных удобрений в ЦЧР. Выпускает аммиак, аммиачную селитру, нитроаммофоск, азотную кислоту.

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