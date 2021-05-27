Российские самолеты МС-21 планируют обслуживать в Перми

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Комплекс по обслуживанию самолетов МС-21 будет создан в пермском аэропорту Большое Савино. Об этом сказал ТАСС губернатор Пермского края во время роуд-шоу с презентацией региона в Сбере.

"Есть экономическая целесообразность, что [самолеты] МС-21 с двигателем ПД-14, который собирается в Пермском крае, будут обслуживаться в Перми. Для этого мы создаем все предпосылки, у нас есть планы, чтобы на территорию под строительство инфраструктуры был наложен режим особой экономической зоны", - рассказал глава региона.

Сейчас самолет МС-21 летает с двигателем ПД-8, локализация производства которого в Перми составляет порядка 50%. Таким образом создаются предпосылки для создания приборостроительного кластера.

Международный аэропорт Пермь (Большое Савино) - единственный в Пермском крае аэропорт, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки. Общая площадь здания аэропорта - 30 тыс. кв. м. В настоящее время рассматривается вопрос о реконструкции взлетно-посадочной полосы, чтобы можно было принимать суда любого класса.