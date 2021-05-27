Дефицит бюджета Нижегородской области увеличили на 3%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Нижегородской области на заседании в четверг приняли поправки в закон об областном бюджете на 2021 год, согласно которым доходы увеличены на 500 млн рублей, до 206 млрд рублей, расходы - на 1,2 млрд рублей, до 229,5 млрд рублей. Дефицит бюджета увеличился на 700 млн рублей, до 23,5 млрд рублей (3%), сообщает пресс-служба областного парламента.

"С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета на 2021 год составят: доходы - 206 млрд рублей, расходы - 229,5 млрд рублей, дефицит - 23,5 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что поступления из федерального бюджета увеличены на 39,8 млн рублей. "В регион поступили дополнительные средства из федерации. Кроме того, мы направили на приоритетные цели и задачи средства областного бюджета: продолжаем помогать предпринимателям, пострадавшим от пандемии, направляем средства на содержание новых спортивных объектов. Также между бюджетами муниципальных районов, муниципальных и городских округов и бюджетами городских и сельских поселений мы перераспределяем субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры, поддержку отрасли культуры, поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров за счет средств федерального и областного бюджета", - приводит пресс-служба слова председателя областного закосбрания Евгения Люлина.

В сообщении уточняется, что на оказание помощи предпринимателям, пострадавшим в 2020 году из-за последствий пандемии коронавируса, а также самозанятым будет направлен 451 млн рублей из областного бюджета. Кроме того, будут выделены дополнительные средства на текущее содержание новых объектов в городах области на сумму 64,5 млн рублей. На осуществление международных воздушных перевозок будет направлено 21,7 млн рублей.

"Более 451 млн рублей выделяем муниципалитетам на возмещение затрат организациям по оплате труда и коммунальных услуг, а также на поддержку самозанятых. Около 2 млрд рублей уже было направлено на эти цели. Поддержку получили уже более 3,5 тысячи предпринимателей и самозанятых граждан. Прежде всего, это позволяет сохранять рабочие места и уровень заработной платы", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отметив, что более 68 млн рублей планируется дополнительно направить на обеспечение работы "Поездов здоровья".

В заксобрании также уточнили, что увеличение дефицита бюджета связано с направлением на расходы тех остатков средств, которые сложились на 1 января 2021 года. В данном случае оно не приведет к увеличению объема государственного долга.

О бюджете

В конце декабря 2020 года депутаты Заксобрания Нижегородской области приняли бюджет региона на 2021 год в окончательном чтении. Доходы были сформированы в объеме 202 млрд рублей, расходы - в объеме 217 млрд рублей, дефицит - в объеме 15 млрд рублей.

Последние правки в закон о бюджете вносились депутатами в конце апреля. Тогда доходы увеличили на 2,3 млрд рублей, до 205,5 млрд рублей, расходы - на 3,2 млрд рублей, до 228,3 млрд рублей, дефицит увеличился на 893,2 млн рублей, до 22,8 млрд рублей.