В ТМК считают, что водородная энергетика может стать "окном возможностей для металлургов"

ВОЛГОГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Водородная энергетика предоставляет большие возможности для трубной промышленности, предприятия которой смогут принять участие в развитии новой отрасли при наличии современной научно-технической базы, сообщил в четверг на первой сессии 18-го Международного металлургического саммита "Русская сталь: стратегия роста" генеральный директор Трубной металлургической компании (ТМК) Игорь Корытько.

"Мы считаем, что водородная энергетика - это окно возможностей для металлургов. В первую очередь для трубников, потому что для производства, транспортировки, потребления водорода используются трубные решения. Возможно, это иные решения, чем те, которые сейчас присутствуют на рынке. Но те компании, которые имеют соответствующую инновационную научно-техническую базу, способны эти решения разрабатывать", - сказал он.

Он отметил, что ТМК вошла в Совет индустриальных партнеров Консорциума "Технологическая водородная долина" и принимает непосредственное участие в работе по этому направлению.

В 2020 году шесть научных учреждений РФ объединись в первый в стране научный водородный консорциум "Технологическая водородная долина". Инициировано объединение было Томским политехническим университетом, также в него вошли Институт катализа СО РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, Самарский государственный технический университет и Сахалинский государственный университет. Участники консорциума договорились вести совместные разработки по всей "водородной цепочке": от технологий его получения до использования.

Водород считается одним из самых перспективных видов топлива будущего. Он высоко эффективен и не наносит вреда окружающей среде. По оценкам Международного водородного совета, к 2050 году на водород будет приходиться 18% от общего мирового спроса на энергию.

Двухдневный Международный саммит "Русская сталь: стратегия роста", открывшийся в четверг в Волгоградской области на площадке Волжского трубного завода Трубной металлургической компании (ТМК), объединил более 150 представителей 60 компаний из 10 стран мира, в том числе России, Великобритании, Бельгии, Италии. Главное событие года в российском металлургическом бизнесе состоялось при поддержке ассоциации "Русская Сталь" с участием ведущих холдингов отрасли.