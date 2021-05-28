Мишустин в Минске обсудит с коллегами по СНГ борьбу с инфекциями и ситуацию на рынке труда

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет в Минске в пятницу. Ожидается, что участники встречи обсудят борьбу с распространением инфекционных болезней, сотрудничество в области санитарной охраны и сфере содействия занятости населения.

Российскую делегацию возглавляет премьер-министр РФ Михаил Мишустин, приехавший в Минск в четверг. В преддверии общей встречи он уже провел отдельную беседу с белорусским коллегой Романом Головченко.

Заседание будет предварять встреча глав прибывших в Минск делегаций с президентом страны Александром Лукашенко. Предполагается, что встреча с белорусским президентом состоится во Дворце независимости.

У Лукашенко после этого продолжится работа по российско-белорусской повестке: на 28 мая у него намечены переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Программа встречи

После общения с белорусским лидером участники заседания прибудут на площадь Победы, где состоится церемония возложения венков к монументу.

Непосредственно встречи в рамках саммита будет проходить в "Президент-отеле" в центре Минска. Планируется, что сначала состоится беседа глав правительственных делегаций в узком составе.

Как сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, в этом формате руководители делегаций обменяются мнениями "по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках Содружества и определят дату и место своей следующей встречи". После этого представители стран СНГ проведут заседание в расширенном составе.

Утверждение документов

Ожидается, что по итогам заседания участники встречи утвердят ряд документов. Так, они подпишут план совместных действий по борьбе с распространением инфекционных болезней, ориентированный на "недопущение развития эпидемий и наращивание потенциалов государств Содружества в области профилактики и борьбы с инфекциями".

Планируется также утвердить несколько международных договоров, в том числе соглашение "о сотрудничестве по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний". Среди других документов, запланированных к подписанию, соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий и о сотрудничестве в сфере занятости населения, а также протокол к соглашению 1992 года о сотрудничестве в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.

Кроме того, на период до 2030 года будет утверждена концепция сотрудничества органов власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами и план основных мероприятий по ее реализации. Как отмечали ранее в аппарате правительства России, "документы нацелены на укрепление национальной безопасности в условиях глобальных вызовов природно-климатического и социально-экономического характера".

На период до 2025 года будет утвержден комплекс совместных мер стран СНГ по профилактике и борьбе с ящуром, который должен "придать положительную динамику стабилизации эпизоотической ситуации в странах содружества" и развитию животноводческой отрасли. Предполагается также подписать решение "о придании Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации статуса базовой организации государств - участников содружества".

Кроме того, главы правительств примут ряд кадровых решений, касающихся деятельности органов СНГ, в том числе о назначении на должности заместителей председателя Исполкома - исполнительного секретаря организации и председателя Статкомитета СНГ.

Возобновление очного формата

В предыдущий раз заседание Совета глав правительств СНГ проходило в ноябре 2020 года, но тогда оно было заочным. Из-за пандемии премьеры общались по видеосвязи. Такой формат был выбран и для заседания в мае прошлого года.

Последнее подобное очное мероприятие проходило осенью 2019 года - еще до начала пандемии и назначения Мишустина главой российского кабмина. Тогда премьеры стран СНГ встречались в Москве.

На фоне постепенного снятия ограничений заседание в пятницу пройдет в очном формате. Однако и в этот раз не все делегаты смогут участвовать в нем лично, хотя причиной этому стала уже не пандемия. Так, делегация Молдавии не будет присутствовать на заседании из-за ограничений на полеты в Белоруссию, введенных после инцидента с самолетом Ryanair ("Райанэйр"). Она примет участие в мероприятии по видеосвязи.

Юбилейный год

В этом году СНГ отмечает 30-летие своей деятельности. В связи с этим планируется провести ряд мероприятий, чтобы проанализировать перспективы взаимодействия стран Содружества в новых экономических реалиях, в том числе с учетом пандемии.

Встречаясь накануне с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, Лукашенко заявил, что перед Содружеством Независимых Государств нужно ставить более серьезные задачи для совершенствования его деятельности. Как отмечал тогда белорусский президент, необходимо "осуществить некий прорыв в этой организации".

Глава российского государства Владимир Путин в свою очередь регулярно уделяет внимание взаимодействию стран в СНГ. Так, в мае он обратил внимание на то, что Россия недостаточно поддерживает изучение русского языка в государствах содружества, и поручил принять дополнительные меры в этой области.

По словам российского президента, странам СНГ также нужно совместно решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю. В то же время, как неоднократно подчеркивал Путин, направление СНГ - одно из важнейших, если не самое главное, на внешнеполитическом треке России.