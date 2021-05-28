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На Чукотке начали вылетать задержанные из-за метеоусловий рейсы

Полеты возобновились в Залив Креста, Лаврентия, Провидения, Певек, Ваеги, Канчалан

ТАСС, 28 мая. Семь рейсов, задержанных в главном аэропорту Чукотки на двое и трое суток по погодным условиям, начали вылетать в пункты назначения, следует из данных онлайн-табло главной воздушной гавани полуострова.

28 мая вылетели два рейса в Залив Креста, по одному в Лаврентия, Провидения, Певек, Ваеги, Канчалан. Планируемое время их вылета - 25 и 26 мая. По-прежнему задержаны вылеты рейсов в Кепервеем и Лаврентия по причине позднего прибытия воздушных судов.

Сейчас Чукотка находится в зоне влияния циклона, но его действие на погоду в округе ослабевает. Во вторник атмосферный вихрь принес на полуостров ветер с порывами до 27 м/с. В настоящий момент в Анадыре облачно, ветер около 4 м/с.

Аэропорт имени Рытхэу - международный аэропорт федерального значения совместного базирования в Анадыре.

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