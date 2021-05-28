Чернышенко: бизнес в регионах надо привлечь к разработке стратегий цифровой трансформации

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает необходимым привлечь экспертов и бизнес в регионах к разработке стратегий цифровой трансформации. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов РФ.

"Остается не так много времени на выполнение поручения президента. Наша задача - в тесном контакте с регионами мониторить качество подготовки региональных стратегий [цифровой трансформации]. С целью координации этой работы в субъекты направлены стандартные формы проектов и план-график мероприятий дорожной карты. В регионах необходимо привлечь к разработке стратегий экспертов, бизнес, включая разработчиков технологических решений, представителей органов местного самоуправления", - пояснил Чернышенко, чьи слова привели в аппарате.

Он уточнил, что финальная версия стратегий, созданных на базе типовых федеральных решений, должна включать региональные проекты, учитывать локальные особенности и быть понятной не только органам власти, но и отрасли, бизнесу и гражданам. Как отметил Чернышенко, принятые стратегии цифровой трансформации должны быть реализованы до 2024 года. В аппарате также добавили, что непосредственное формирование стратегий будет происходить в информационной системе Координационного центра правительства РФ.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов отметил, что каждый регион должен включить в проекты по цифровой трансформации как минимум шесть базовых отраслей, в числе которых здравоохранение, образование, транспорт, развитие городской среды, государственное управление и социальная сфера. "В процессе подготовки федеральные органы исполнительной власти проводят подробные консультации со всеми регионами по вопросам выбора отраслевых проектов", - пояснил Качанов, слова которого привели в аппарате вице-премьера.

Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы готовятся по поручению президента РФ Владимира Путина к 1 июля 2021 года. Региональные стратегии должны быть утверждены до 1 сентября этого года.