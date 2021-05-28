"Ъ": только российские суда смогут перевозить уголь и углеводороды по Севморпути

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ подготовил проект постановления с перечнем видов деятельности, которые могут осуществляться только судами российской постройки. В перечень входят морские перевозки нефти, газа (в том числе и сжиженного), газового конденсата и угля, добытых в России и погруженных на суда в акватории Севморпути, до первого пункта выгрузки или перегрузки, сообщает в пятницу "Коммерсантъ".

Проект подготовлен в ходе изменений Кодекса торгового мореплавания (КТМ), которые президент подписал 26 мая. Цель нововведений заключается в развитии импортозамещения в судостроении и обеспечении заказами российских верфей.

В перечень видов деятельности, которые могут осуществляться только судами российской постройки, также входят каботаж, гидротехнические, подводно-технические и другие подобные работы во внутренних морских водах или территориальном море, санитарный, карантинный и другие виды контроля, а также ледокольная и лоцманская проводки. Под ограничение подпадает и хранение угля и углеводородов на судне в акватории Севморпути, пишет газета.

При этом к отдельным видам такой деятельности можно будет привлекать суда под российским флагом, построенные за границей, или российские суда, не соответствующие требованиям промышленной продукции, если они были построены или договор на их постройку или эксплуатацию был подписан до издания нормативного акта кабмина. Требования по использованию судов российской постройки не распространяются на уже сданные или заказанные суда. Правительство может принимать решения об использовании построенных за рубежом судов в случае отсутствия условий или невозможности осуществления технологических операций для строительства таких судов в России.

Минтранс поддерживает проект и выступает за локализацию строительства судов в России. В настоящее время ведутся консультации с Минпромторгом, производителями и представителями судов для поэтапного и плавного перехода к большей локализации строительства судов в РФ, сказали изданию в министерстве.