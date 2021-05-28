В Совфеде и Госдуме готовят законопроекты об ответственности бизнеса за ущерб природе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Сенаторы совместно с правительством России и депутатами Госдумы готовят законопроекты для реализации озвученных в ходе послания президента парламенту инициатив по защите природы, в том числе об ответственности компаний за нанесение ущерба окружающей среде. Об этом в ходе пленарного заседания IX Невского международного экологического конгресса заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В недавнем послании Федеральному собранию президент обозначил ряд дополнительных мер в области защиты окружающей среды. Среди них установление ответственности собственников предприятий за ущерб природе, запуск механизма расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки, проработка новых подходов к развитию энергетики. Еще одно поручение президента касается целевого характера экологических платежей в бюджет, придание им зеленой окраски, чтобы они шли исключительно на реализацию природосберегающих инициатив", - сказала Матвиенко.

"Вместе с правительством России, коллегами из Госдумы мы сейчас занимаемся подготовкой соответствующих изменений в законодательство", - добавила спикер Совфеда.

Ранее президент Владимир Путин в послании парламенту поручил ускорить принятие закона, устанавливающего финансовую ответственность предприятий за нанесение экологического вреда, а также предложил "окрасить" экологические платежи, поступающие в федеральный бюджет.