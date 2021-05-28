{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Госдуме заявили, что санкции против IT-гигантов будут применять поэтапно

Это произойдет только после игнорирования требований Роскомнадзора, отметил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Меры принуждения к IT-компаниям, нарушающим законы РФ, будут применяться поэтапно и только после неоднократного игнорирования предписаний Роскомнадзора. Об этом в пятницу заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Реализации мер принуждения предшествует несколько итераций, когда регулятор должен IT-ресурс уведомить и предупредить о неисполнении требований закона, призвать его к тому, чтобы его исполнить", - сказал он на заседании комитета, на котором рассматривался законопроект, обязывающий крупные IT-компании открывать филиалы или представительства в России.

По словам депутата, санкциям должны предшествовать минимум два предупреждения регулятора. "Только после того, как происходит игнорирование этих требований, уведомлений, возникает право применения мер принуждения. При этом опять же начиная с наиболее мягкой формы, такой как информирование пользователей о нарушении ресурсом российского законодательства. Затем градус мер принуждения, естественно, начинает возрастать. Самая крайняя и острая фаза - это блокировка", - пояснил парламентарий, назвав возможность ограничения доступа к ресурсам-нарушителям "механизмом сдерживания", который не планируется применять на практике.

Теги
РоссияХинштейн, Александр Евсеевич
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Росавиация предупредила об увеличении срока получения разрешений на пролет через РФ
За минувшие сутки европейские авиакомпании выполнили 113 рейсов через воздушное пространство Белоруссии, 53 рейса были совершены по альтернативным маршрутам
Читать полностью