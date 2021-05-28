В Госдуме заявили, что санкции против IT-гигантов будут применять поэтапно

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Меры принуждения к IT-компаниям, нарушающим законы РФ, будут применяться поэтапно и только после неоднократного игнорирования предписаний Роскомнадзора. Об этом в пятницу заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Реализации мер принуждения предшествует несколько итераций, когда регулятор должен IT-ресурс уведомить и предупредить о неисполнении требований закона, призвать его к тому, чтобы его исполнить", - сказал он на заседании комитета, на котором рассматривался законопроект, обязывающий крупные IT-компании открывать филиалы или представительства в России.

По словам депутата, санкциям должны предшествовать минимум два предупреждения регулятора. "Только после того, как происходит игнорирование этих требований, уведомлений, возникает право применения мер принуждения. При этом опять же начиная с наиболее мягкой формы, такой как информирование пользователей о нарушении ресурсом российского законодательства. Затем градус мер принуждения, естественно, начинает возрастать. Самая крайняя и острая фаза - это блокировка", - пояснил парламентарий, назвав возможность ограничения доступа к ресурсам-нарушителям "механизмом сдерживания", который не планируется применять на практике.