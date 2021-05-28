Имущество ростовской кондитерской фабрики "Мишкино" выставят на торги за 1,5 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая./ТАСС/. Имущество кондитерской фабрики "Мишкино", располагающейся в Ростовской области и признанной банкротом, выставят на торги за 1,5 млрд рублей, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Дата проведения торгов назначена на 30 июня 2021 года.

В апреле стало известно о том, что Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о банкротстве ООО "Кондитерская фабрика "Мишкино", на предприятии была введена процедура конкурсного производства. Задолженность предприятия перед кредиторами составляла почти 2,3 млрд рублей.

"Начальная цена лота (имущество ООО КФ "Мишкино") - 1 486 978 000,00 рублей. Дата проведения торгов - 30 июня 2021 года в 14 час. 00 мин.", - указано в реестре.

В ноябре 2020 года Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом владельца кондитерской фабрики "Мишкино" Сергея Рызенко и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.

О фабрике

Фабрика "Мишкино" - один из крупнейших в России производителей восточных сладостей - приостановила работу из-за финансовых проблем в начале апреля 2019 года. В мае того же года арбитражный суд Ростовской области ввел на предприятии процедуру наблюдения.

Компания была зарегистрирована в 2011 году в Аксайском районе Ростовской области, первую продукцию выпустила в 2013 году. В январе 2019 года она получила сертификат качества "Сделано на Дону" сроком на два года (система добровольной сертификации качества Ростовской области).