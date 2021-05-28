Автотрассу М-2 "Крым" планируют сделать полностью четырехполосной

КУРСК, 28 мая. /ТАСС/. Автомобильная дорога федерального значения М-2 "Крым" станет четырехполосной на всем протяжении от Москвы до Крыма, сказал журналистам в пятницу по итогам заседания в Курске коллегии федерального дорожного агентства глава Росавтодора Роман Новиков.

"Объем дорожных работ который проводится на М-2 "Крым" по всему маршруту от Москвы до Курска, можно оценить как удовлетворительный и соответствующий тем графикам, которые на сегодняшний день запланированы. Дорога находится в нормативном состоянии. Дальнейшее развитие потребует и развития дороги, и уже предусматриваем мероприятия по капитальному ремонту и перспективные мероприятия в рамках этих же работ обсудили, что будем предусматривать работы по полному доведению этой дороги до четырех полос на всем маршруте", - сказал Новиков.

Он добавил, что такая задача стоит не только по трассе М-2 "Крым", но эта дорога стоит в перечне первой. "Амбициозная и глобальная задача, которая стоит в целом по сети автомобильных федеральных дорог, и М-2 "Крым" - мы определились - одной из первых в этом перечне дорог стоит", - сказал Новиков.