Lux Express с 9 июня возобновит автобусные рейсы Таллин - Санкт-Петербург

ТАЛЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Компания Lux Express ("Люкс Экспресс") возобновляет с 9 июня прямые автобусные рейсы по маршруту Таллин - Санкт-Петербург. Об этом перевозчик сообщил в пятницу.

"Уже в июне Санкт-Петербург примет турнир подгруппы чемпионата Европы по футболу, что, безусловно, повысит спрос на поездки, если на стадион будут допущены зрители", - сказал глава международного бизнеса Lux Express Райт Реммель.

По информации компании, рейсы будут совершаться из обоих городов четыре раза в неделю. По понедельникам и пятницам автобус будет отправляться из Таллина в 07:00 (совпадает с мск), из Санкт-Петербурга - в 17:15. По средам и воскресеньям автобусы будут отправляться из Таллина в 15:45, а из Санкт-Петербурга - в 07:30.

Пересечь границу смогут те пассажиры автобуса, у которых есть такое право, согласно установленным Эстонией и Россией ограничениям из-за пандемии, указано в сообщении. Во время поездки пассажиры будут обязаны носить маску, которую можно будет получить бесплатно.

Lux Express приостановил прямые автобусные рейсы из Таллина в Санкт-Петербург в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса.