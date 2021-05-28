Мурашко и Новиков вошли в состав правкомиссии по безопасности дорожного движения

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководитель Росавтодора Роман Новиков вошли в новый состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет портале правовой информации.

Заместителем председателя комиссии назначен первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк. В обновленный состав комиссии также вошли замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко, замминистра юстиции РФ Вадим Федоров, зампредседателя правительства Марата Хуснуллина Сергей Болотаев, замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов, статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Черненко, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев.

Из действующей комиссии были исключены руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, первый замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Пак, президент автономной некоммерческой организации "Движение без опасности" Наталья Агре, экс-замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павел Барышев, президент ассоциации НАПТА Алексей Васильков, замминистра здравоохранения Олег Гриднев, вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерий Пикалев и президент РСА Игорь Юргенс.

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения является координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности дорожного движения.