Около 46 млн рублей субсидий получат Липецкие производители сахара и масла

ЛИПЕЦК, 28 мая. /ТАСС/. Около 46 млн рублей субсидий получат Липецкие производители сахара и бутилированного подсолнечного масла. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

"Около 46 млн рублей субсидий дополнительно получат липецкие производители сахара и бутилированного подсолнечного масла, решение об оказании поддержки принято правительством РФ в связи со сложившейся на продовольственном рынке ситуацией", - сказал Артамонов. Он отметил, что господдержка очень важна для аграриев, которые, грамотно используя субсидии, модернизируют и расширяют производство. "Это положительно сказывается на развитии экономики региона", - заметил Артамонов.

Он пояснил в этой связи, что сумма в размере почти 46 млн рублей была выделена из общего лимита в размере 9 млрд рублей, определенного федеральным кабмином в апреле текущего года.

"Всего на производство и реализацию в предприятия розничной торговли рафинированного бутилированного подсолнечного масла и сахара на регион предусмотрено 524,2 млн рублей", - продолжил глава областной администрации. Он также напомнил, что основным условием получения производителями данной субсидии является поставка в предприятия розничной торговли сахара по цене 36 рублей за килограмм, подсолнечного масла - по 95 рублей за литр.

Как пояснили в пресс-службе администрации региона, утвержденные правила предоставления выплат подразумевают, что компании, зафиксировавшие цены, получат компенсации из расчета 10 рублей на литр масла и 5 рублей на килограмм сахара.

"Мы будем держать на постоянном контроле своевременность доведения денежных средств до наших производителей, поскольку это очень важно для бесперебойной и четкой работы аграрно-промышленного комплекса региона и выполнения всех задач, поставленных перед областью", - заключил Артамонов.