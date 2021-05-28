Меркель рассчитывает на урегулирование с США открытых вопросов по реформе ВТО

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель рассчитывает на урегулирование с США открытых вопросов по реформированию Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом канцлер заявила в пятницу, выступая на общественно-политическом форуме "Саммит глобальных решений", который проходит в онлайн-режиме.

Меркель указала на необходимость обеспечения свободной и справедливой торговли. "Тем важнее реформа и укрепление Всемирной торговой организации. Я надеюсь на то, что здесь мы прежде всего с новой администрацией США в скором времени сможем прояснить открытые вопросы", - подчеркнула канцлер.

Всемирная торговая организация была создана 1 января 1995 года на основе Генерального соглашения о тарифах и торговле, заключенного в 1947 году. Ее членами являются более 160 государств, с 2012 года к ВТО присоединилась Россия. Штаб-квартира организации находится в Женеве.