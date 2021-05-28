В России количество предприятий с маркировкой креативной индустрии выросло до 150

ТЮМЕНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Более 150 организаций с маркировкой "креативная индустрия" выявлено в России, сообщил в пятницу генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов на ток-шоу "Развитие креативных индустрий - будущее региона" в рамках форума "День предпринимателя - 2021" в Тюмени.

"Уже существует экосистема креативных индустрий в России, она уже бурлит и находится в постоянном развитии. На сегодня 150 плюс организаций с маркировкой "креативная индустрия" есть в России. И мы продолжаем их выявлять. Сейчас мы это собираем в большую карту", - сказал он.

Намаконов добавил, что необходимо повышать уровень человеческого капитала в стране и в этой связи способствовать профессиональному и деловому сектору креативных индустрий.

Организатором форума "День предпринимателя - 2021", который проходит 28 мая в Тюмени, выступает фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" при поддержке правительства Тюменской области, тюменских региональных отделений ООО "Опора России" и "Деловая Россия", Агентства стратегических инициатив, АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области", ПАО "Банк ВТБ", при поддержке нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".