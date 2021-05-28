В ЦБ сообщили, что инфляционные ожидания россиян в мае снизились до 11,3%

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Инфляционные ожидания населения РФ в мае снизились после роста в предыдущем месяце, но остались на повышенных уровнях, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ.

Так, медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 11,3%, что на 0,6 процентных пункта ниже апрельских данных. При этом наблюдаемая населением инфляция в мае еще немного повысилась. Ее медианная оценка составила 14,8%, что на 0,3 процентных пункта выше апрельских данных, следует из результатов опроса "инФОМ", проводимого по заказу Банка России.

"Инфляционные ожидания в мае снизились у респондентов как со сбережениями, так и без сбережений. В то же время оценки наблюдаемой инфляции снизились только у респондентов без сбережений, у респондентов со сбережениями они продолжили увеличиваться", - добавили в ЦБ.

По мнению регулятора, такое расхождение оценок наблюдаемой инфляции у респондентов может отражать большую чувствительность низкодоходных групп населения (в основном не имеющих сбережений) к динамике цен на отдельные социально значимые товары. На их оценках текущей инфляции в большей мере отразилось некоторое ослабление ценового давления в данном сегменте рынка: в мае респонденты заметно реже, чем в предыдущем месяце, говорили о росте цен на растительное масло, сахар, молоко и молочные продукты. Тем не менее, рост цен на яйца, мясо и птицу по-прежнему высокую обеспокоенность у опрошенных.

По прогнозу Банка России, инфляция в 2021 году составит 4,7-5,2% и вернется к цели в 4% в середине 2022 года.