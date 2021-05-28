Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" увеличил выпуск оборудования для IT и телекома на 70%

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Компания-резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" "Бифорком Тек", выпускающая оборудование для IT и телекоммуникаций, в 2020 году нарастила объемы производства на 70%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В кластере информационно-коммуникационных технологий в особой экономической зоне работают порядка 20 компаний. Среди них - "Бифорком Тек", которая с 2019 года является резидентом особой экономической зоны. <…> Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" компания "Бифорком Тек" по итогам 2020 года удвоила количество высокотехнологичных рабочих мест, а также нарастила выпуск продукции более чем на 70%",- приводятся в сообщении слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Он уточнил, что в прошлом году компания инвестировала в развитие производства свыше 60 млн рублей. Это позволило значительно расширить выпуск продукции: так, в 2020 году было выпущено 20,3 тыс. единиц оборудования, что на 8,6 тыс. больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании в 2020 году увеличилась в 2,5 раза - до 115,4 млн рублей.

"Бифорком Тек" разрабатывает и производит телекоммуникационные устройства - высокоскоростные маршрутизаторы и коммутаторы, которые применяются в системах связи, банковской сфере, промышленности. В настоящее время компания занимает 5% российского рынка маршрутизаторов и коммутаторов. В планах компании увеличить эту долю до 22% к 2025 году. Как добавил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, основными потребителями продукции предприятия являются такие крупные клиенты, как Сбербанк, "Ростелеком" и Объединенная энергетическая компания. Благодаря преимуществам статуса резидента ОЭЗ, "Бифорком Тек" сэкономила на налоговых выплатах порядка 20 млн рублей.

"Созданные специалистами компании устройства обладают уникальным функционалом, позволяющим вести устойчивую передачу данных, голосовых и почтовых сообщений. Кроме того, разработанные "Бифорком Тек" решения позволяют централизованно управлять более чем 50 тыс. устройств одновременно. Подобных опций и дополнительных возможностей нет ни у кого из отечественных производителей", - добавил генеральный директор компании "Бифорком Тек" Олег Ларионов.