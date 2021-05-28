Число компаний в порту Янпу на Хайнане за последние пять месяцев увеличилось почти вдвое

ХАЙКОУ /Китай/, 28 мая. /ТАСС/. Количество компаний, зарегистрированных в порту Янпу в китайской провинции Хайнань, с начала 2021 года по 25 мая увеличилось почти вдвое. Как сообщила газета "Хайнань жибао", за последние пять месяцев администрация этого международного порта утвердила заявки на регистрацию 585 компаний, их общее количество возросло до 1 230.

С начала текущего года в бондовой зоне порта Янпу наблюдается активная экономическая деятельность. С января по апрель 2021 года общий объем торгового оборота этой гавани составил 4 млрд юаней (примерно $625 млн), что на 1,8 млрд юаней (порядка $280 млн) больше по сравнению с данными за весь прошлый год.

За первые четыре месяца этого года общий доход от деловой деятельности порта Янпу составил 39 млрд юаней (примерно $6 млрд). Это в 83 раза больше по сравнению с показателем аналогичного периода минувшего года. С начала января по конец апреля общий объем промышленного производства экономической зоны Янпу достиг 155 млн юаней (около $24 млн), увеличившись в годовом исчислении почти в 6 раз.

Объем инвестиций в портовую зону Янпу за первые четыре месяца вырос на 394% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Портовая зона особого экономического развития Янпу играет ключевую роль в развитии транспортной сети Китая. В соответствии с планами китайского правительства к 2035 году этот порт превратится в ключевой пункт по распределению товаропотока из различных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году Янпу станет крупным региональным транспортным узлом, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров в год.