Первые результаты ИНТЦ в Приморье представят на ВЭФ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Первые результаты работы инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" во Владивостоке будут представлены на ВЭФ. Об этом журналистам в пятницу сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Первые проекты ИНТЦ связаны с глубокой высокотехнологичной переработкой рыбной продукции, производством нового материала из панциря крабов, технологических фармацевтических субстанций из печени крабов. Это живые резиденты, которые вкладывают живые сотни миллионов рублей в эти проекты. Ускорились наши коллеги, принято решение Минэкономразвития РФ о том, что они становятся главным распорядителем бюджетных средств по проектированию всего комплекса инфраструктуры ИНТЦ. Проект ускоряется, я думаю, что его первые результаты мы сможем представить на ВЭФ", - сказал Чекунков.

Направления, которые выбраны для работы центра, - наука и техника, связанная с океаном, микробиология, а также информационная технология.

"Мы хотим создать на базе ИНТЦ лучший венчурный фонд РФ. У нас есть уже партнеры, мы понимаем, как это делать", - отметил в свою очередь вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

О центре

В ноябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании на острове Русский инновационного научно-технологического центра "Русский". Центр призван стать площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса, а также должен помочь обеспечить создание образовательных программ с учетом потребностей работодателей и современного рынка труда и привлечь средства для реализации инновационных проектов.