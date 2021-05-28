Абрамченко считает, что пока рано говорить о строительстве новых мусоросжигающих ТЭС в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Решение о строительстве 25 мусоросжигающих тепловых электростанций (МТЭС) принимать пока рано, необходимо дождаться реализации проекта первых пяти пилотных объектов. Об этом заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченк в кулуарах IX Невского международного экологического конгресса.

О необходимости переноса строительства 25 МТЭС до подтверждения их строительства ранее заявляли в ассоциации "Сообщество потребителей энергии" (СПЭ), в которую входят более 30 крупнейших предприятий из различных отраслей экономики.

"Говорить о строительстве новых заводов сейчас рано. Мы не имеем согласованных позиций, мы не имеем никаких объектов в федеральной схеме. Мы не понимаем, когда появятся пять заводов по энергетической утилизации в первом этапе, - сказала она. - И я разделяю вывод министерства финансов, что нужно посмотреть, как будут реализованы те пять объектов, которые уже строятся".

Кроме того, Абрамченко напомнила, что в феврале было проведено совместное совещание с вице-премьером РФ Александром Новаком, на котором обсуждалась предложенная Минпромторгом финансовая модель по строительству новых МТЭС. По ее словам, консолидированного решения федеральных властей и всех участников по этому вопросу пока нет.

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации бытовых отходов. Оператором проекта выступит Ростех в лице своей дочерней структуры "РТ-Инвест", Росатом станет технологическим партнером, финансировать проект будет ВЭБ.РФ, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ составляет около 200 млрд рублей.

В настоящее время "РТ-Инвест" ведет строительство пяти мусоросжигательных заводов: четырех в Подмосковье и одного в Татарстане. Совокупная мощность четырех заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн отходов в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии.