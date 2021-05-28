Экспортная пошлина на пшеницу со 2 июня составит $28,1 за тонну

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Экспортная пошлина на пшеницу и меслин со 2 июня составит $28,1 за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на экспорт ячменя - $39,6 за тонну, кукурузы - $52,2 за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана, исходя из индикативной цены в размере $240,2 за тонну, на ячмень - при цене в $241,7 за тонну, на кукурузу - $259,7 за тонну. Ставки применяются начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения (но не ранее чем со 2 июня) и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступит в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины будут еженедельно публиковаться на сайте министерства.

О пошлине

2 июня заработает механизм плавающей пошлины, при котором пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну, в таком случае пошлина составит 70% от разницы между $200 и ценой контракта. Для кукурузы и ячменя этот показатель составит $185 за тонну. Срок пошлины не ограничен.

Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведенной продукции.