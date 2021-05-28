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Калужский завод "Меркатор" на треть увеличит объем производства спецтехники

Строительство второй очереди позволит предприятию повысить производственные мощности до 1 000 машин в год

ТАСС, 28 мая. Завод современной коммунальной техники "Меркатор Калуга" на треть увеличит объем производства после запуска второй очереди предприятия. С вводом нового цеха в эксплуатацию будет дополнительно создано 100 рабочих мест, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

"Завод "Меркатор Калуга" на треть увеличит выпуск своей продукции - современной коммунальной техники, востребованной на рынке. Сегодня дали старт строительству второй очереди предприятия. Строительство нового цеха позволит увеличить производственные мощности до 1 000 машин в год, освоить новые виды продукции, создать 100 рабочих мест", - сообщил глава региона.

Он напомнил, что предприятие работает в Калуге уже семь лет. За это время на нем наладили выпуск собственных разработок и аналогов лучших мировых моделей коммунально-дорожной техники. "Меркатор первым в стране создал программные комплексы "Умная дорога" для автоматизированного управления автопарками спецтехники и муниципальным хозяйством. Машины, выпущенные на калужском заводе, убирают улицы более чем в 70 регионах России и за ее пределами, в том числе в Калуге", - сообщил Шапша.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, объем инвестиций во вторую очередь проекта оценивается в 500 млн рублей.

"Меркатор Калуга" - завод по производству спецтехники и оборудования для дорожно-коммунальных работ, был введен в эксплуатацию в 2014 году. На данный момент на предприятии работает более 250 человек. За семь лет работы на территории Калужской области завод выпустил 3100 машин.

Теги
РоссияКалужская областьШапша, Владислав Валерьевич
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