США вновь заблокировали в ВТО консенсус по вакансиям в Апелляционном органе

ЖЕНЕВА, 28 мая. /ТАСС/. Страны - члены Всемирной торговой организации вновь не смогли в пятницу достичь консенсуса по вопросу о заполнении вакансий в Апелляционном органе. На заседании Органа по разрешению споров (ОРС) делегация США отказалась поддержать призыв 121 страны о начале отбора кандидатов на семь вакантных мест, сообщил журналистам один из торговых представителей на условиях конфиденциальности.

"Соединенные Штаты заявили, что они по-прежнему не готовы согласиться с предложением 121 члена ВТО, призывающего к началу отборочного процесса в целях заполнения вакансий в Апелляционном органе", - отметил он.

Делегация Мексики, выступившая от имени этой группы, внесла предложение о начале отборочного процесса. Она заявила, что значительная поддержка этой инициативы "отражает общую обеспокоенность по поводу нынешней ситуации в Апелляционном органе, которая затрагивает всю систему разрешения споров ВТО". Около двух десятков делегаций взяли затем слово, чтобы "вновь подчеркнуть важное значение скорейшего разрешения тупиковой ситуации" и восстановления работы Апелляционного органа.

Делегация США, однако, заявила на заседании, что она не готова поддержать предложенное решение, пояснив, что у Соединенных Штатов сохраняются "системные озабоченности насчет Апелляционного органа", о которых Вашингтон говорит в течение последних 16 лет. США упрекали эту инстанцию в частности в том, что она не укладывается в установленные сроки рассмотрения апелляций.

Апелляционный орган ВТО не функционирует с 11 декабря 2019 года, поскольку истек срок полномочий семи арбитров. Последний из них покинул свой пост в ноябре 2020 года. В рассмотрении апелляций необходимо участие как минимум трех арбитров. Предыдущая безуспешная попытка договориться о процедуре отбора кандидатов на освободившиеся вакансии была предпринята в ВТО 28 апреля, а до этого они не раз предпринимались как в нынешнем, так и в 2020 году.