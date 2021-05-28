Проекты ВЭБ.РФ по туризму и транспорту в ДФО представят на ПМЭФ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Туристические и транспортные проекты ВЭБ. РФ, разработанные для Дальнего Востока, планируют представить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил зампред ВЭБ.РФ - член правления Артем Довлатов на коллегии Минвостокразвития в пятницу.

"Фокусные направления ВЭБ.РФ - это промышленность, экспорт, поддержка малого и среднего бизнеса, инновации, IТ, туризм. Все то, что сейчас нарабатывается в ВЭБ.РФ, должно быть направлено на Дальний Восток ускоренными темпами. Мы уже видим, как к нам поступают различные инициативы, и уже, надеюсь, в этом году будем реализовывать проекты в сфере туризма и транспорта, городской экономики. На ближайшем форуме - ПМЭФ - представим ряд наработок", - сказал Довлатов.

Он подчеркнул, что проекты создадут новые рабочие места, дополнительно привлекут инвестиции. Довлатов также рассказал, что на конец 2020 года у ВЭБ.ДВ в стадии реализации находилось 19 инвестиционных проектов, которые предполагают 5,9 тыс. новых рабочих мест. В том числе реализуются шесть проектов по поручению президента РФ и правительства РФ, среди которых, цифровые сервисы для инвесторов aquavostok.ru и лесвосток.рф, строительство жилья для судостроителей, строительство железнодорожного моста, паромы для переправы Ванино-Холмск. Текущий портфель на конец 2020 года, по словам Довлатова, составлял 47 млрд рублей, также в прошлом году было рассмотрено 56 инвестпроектов, по 47 из них работа была продолжена. Советом директоров фонда было одобрено к реализации четыре новых инвестиционных проекта, по двум проектам было ободрено увеличение лимита, общая стоимость одобренных проектов составила порядка 200 млрд рублей, участие ВЭБ.ДВ в одобренных проектах составило 20 млрд рублей.

"Фонд становится составной частью ВЭБ.РФ, нашего крупнейшего института развития, уже создан ВЭБ.ДВ - блок по развитию Дальнего Востока и Арктики. <…> Мы должны гораздо быстрее и больше фокусироваться на тех задачах, которые перед нами ставятся, мы должны гораздо больше привлекать инвесторов, должны сделать гораздо проще те процедуры, которые есть сейчас в ВЭБ.РФ именно по направлению Дальнего Востока и Арктики. И для самих регионов это должно стать большим подспорьем", - добавил Довлатов.

Председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов в свою очередь отметил, что в 2020 году темпы прироста производства на Дальнем Востоке не снизились по сравнению с предыдущими годами, промышленное производство продолжает расти более быстрыми темпами по сравнению со среднероссийскими показателями, а опережающее развитие экономики позволяет активно развивать и социальную сферу дальневосточных регионов.