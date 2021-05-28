Доход главы Екатеринбурга вырос более чем в четыре раза за 2020 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Доход главы Екатеринбурга Алексея Орлова вырос за 2020 год более чем в четыре раза, с 5,8 млн до 23,2 млн рублей. Об этом говорится в декларации, опубликованной на сайте городской думы Екатеринбурга в пятницу.

В 2020 году Орлов занимал должность первого заместителя губернатора Свердловской области, однако в декабре 2020 года перешел на работу в администрацию города, заняв сначала должность и.о главы Екатеринбурга, а в 2021 году стал полноправным мэром.

"Орлов А. В. Декларированный годовой доход - 23 195 882,54 рублей", - отмечается в декларации.

В 2019 году Орлов заработал 5 817 650 рублей.

Супруга главы также увеличила доход более чем в четыре раза - с 3,1 млн до 13,6 млн рублей.