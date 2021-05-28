Объем дополнительных инвестиций в экономику Воронежской области составит 4,5 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 28 мая. /ТАСС/. Депутаты Воронежской областной думы согласовали включение трех инвестиционных проектов общей суммой 4,5 млрд рублей в перечень особо значимых в 2021 году. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба областного парламента.

"Депутатский корпус утвердил включение еще трех инвестпроектов агропромышленной направленности в перечень особо значимых. Объем инвестиций в экономику региона в рамках проектов составит почти 4,5 млрд рублей. Будет создано почти 450 новых рабочих мест. Всего при областной поддержке сегодня реализуется 71 особо значимый инвестиционный проект на общую сумму 247,8 млрд рублей. По итогам прошлого года такие проекты дали региону 1400 новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба слова председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.

По его словам, перечень особо значимых дополнен проектом по строительству современного плодохранилища, системы капельного орошения и закладки молодого сада в Острогожском районе. Срок его реализации - до 2026 года, а объем инвестиций - более 910 млн рублей. Кроме того, на меры господдержки теперь может рассчитывать инвестпроект по строительству молочного комплекса на 2200 дойных коров в Верхнемамонском районе со сроком реализации до 2030 года и объемом инвестиций 1,4 млрд рублей. В Бобровском районе также к 2030 году появится новый сыродельный завод мощностью 450 тонн в сутки. Объемом инвестиций в этот проект составляет более 2 млрд рублей.

"В 2020 году Воронежская область по объему привлеченных инвестиций занимала третье место в Центральном федеральном округе с объемом 258,5 млрд рублей частных средств в экономику региона. Несмотря на кризисные явления, инвесторы, которые в начале прошлого года заявляли о желании реализовать новые проекты, не отказались от своих планов. Кроме того, многие региональные компании приняли решение о модернизации своих производств. В области стартовал целый ряд новых крупных инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций по ним составит свыше 9 млрд рублей, появится более 1200 новых рабочих мест", - отметил вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков, слова которого приводит пресс-служба.