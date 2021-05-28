На Украине заявили, что смогут покрыть возможный дефицит бензина в стране

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Компания "Укртатнафта" (эксплуатирует Кременчугский НПЗ на Украине) заявила, что сможет полностью покрыть возможный дефицит бензина в стране в случае прекращения поставок топлива из Белоруссии.

"В ответ на информацию о прекращении поставок белорусского бензина на Украине, ПАО "Укртатнафта" заявляет, что может полностью обеспечить недостаток белорусского бензина на внутреннем рынке", - говорится в сообщении, распространенном компанией в пятницу.

Отмечается, что в последние годы зависимость от поставок белорусского бензина на украинском рынке составляла около 50%, а доля "Укртатнафты" составляла до 43%. "С учетом возможности увеличить переработку на ПАО "Укртатнафта" почти вдвое, дефицита бензинов на рынке не возникнет", - заявили в компании.

Ранее директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщил, что Белоруссия приостановила поставки бензина А-95 на Украину. Вместе с тем он отметил, что переговоры по поставкам бензина еще продолжаются. По словам коммерческого директора государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" Сергея Федоренко, дефицит бензина А-95 на Украине может составить в июне 50-60 тыс. тонн из-за прекращения его поставок из Белоруссии.

43,05% "Укртатнафты" принадлежит компании "Нафтогаз Украины". По данным украинских СМИ, еще 28% компании контролируют фирмы, связанные с бывшими собственниками Приватбанка, а также бизнесмена Александра Ярославского.