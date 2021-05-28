Инфраструктурный кредит поможет построить новый дворец спорта и трамвайные линии в Перми

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Власти Пермского края планируют получить инфраструктурные кредиты на создание новых трамвайных линий в Перми, строительство автодороги Губаха-Кунья и дворца спорта, а также на развитие кластера "Новый Звездный", на территории которого производится продукция авиационно-космического и энергетического машиностроения. Об этом ТАСС сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

"Это проект универсального дворца спорта на 10,5 тыс. мест в районе ДКЖ [микрорайон ДКЖ находится в 3 км от центра Перми], где будет строительство жилья. Это трамвайная ветка микрорайона Парковый с продолжением ее до микрорайона Кондратово, где тоже будет перспективная жилищная застройка. Это автомобильная дорога Губаха-Кунья, которая сократит дорогу от такого промышленного центра как Губаха [город, находится на 160 км севернее Перми]", - сказал губернатор.

В числе проектов он также назвал развитие кластера "Новый Звездный", где "завершается строительство новых производственных корпусов протона, где будет сборка ракетного двигателя РД-191". "Наша задача построить там порядка 45 тыс. кв. м жилья. Вот эти все проекты мы презентовали правительству Российской Федерации", - сказал губернатор.

Ранее Махонин сообщал ТАСС, что государственный долг Пермского края уменьшился с начала года более чем в два раза за счет погашения коммерческих кредитов.

Президент России Владимир Путин сказал 21 апреля в послании Федеральному собранию о необходимости помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Задолженность регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Кроме того, регионы смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты под 3% годовых сроком на 15 лет, до 2024 года на эти цели будет выделено в общей сложности 500 млрд рублей.