В Самаре открылся первый в регионе хаб "Сбер Еаптека"

САМАРА, 28 мая. /ТАСС/. Первый в Самарской области хаб сети доставки лекарств "Сбер Еаптека" (входит в экосистему Сбера) открылся в областном административном центре. Его появление позволит расширить линейку препаратов, доступных для населения, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"На сегодняшний день он [ассортимент] увеличился с привычных 3-4 тыс. до 12 тыс. [наименований], а до конца года будет открыт доступ ко всем наименованиям препаратов, зарегистрированных на территории России - это почти 100 тыс. Теперь не нужно ехать в другой регион, поскольку даже самые труднодоступные препараты будут привозиться через систему хаба и заказа лекарственных препаратов сюда, на территорию региона", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правления Сбербанка Ольгу Голодец.

Как сказано в сообщении, клиенты сервиса смогут заказать доставку лекарств на дом, за исключением препаратов, которые отпускаются по рецепту врача. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил региональному министерству здравоохранения проработать вопрос доставки рецептурных лекарств до пациентов с помощью социальных служб.

Глава региона отметил, что в области планируется открыть еще восемь хабов "Сбер Еаптека". Они разместятся в Тольятти, Сызрани и других городах региона. "Для людей это облегчит и ускорит получение необходимых лекарственных препаратов", - подчеркнул Азаров, отметив, что запуск хаба будет способствовать продвижению на фармацевтическом рынке местных компаний.

"Сбер Еаптека" - один из лидеров сферы электронной продажи и доставки безрецептурных лекарств и товаров для здоровья в России. Ассортимент сервиса насчитывает около 70 тыс. товаров. Ежемесячно сервисом пользуется более 9 млн человек. Оборот компании за 2020 год составил 11 млрд рублей. Сервис работает в более чем 60 регионах России.