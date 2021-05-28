Глава Невинномысска предложил Маску разместить завод Tesla на льготных условиях ТОР

СТАВРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Глава моногорода Невинномысска в Ставропольском крае Михаил Миненков направил Илону Маску письмо с предложением разместить завод Tesla на территории опережающего развития (ТОР) с предоставлением соответствующих льгот.

"Сегодня отправил письмо с предложением о сотрудничестве Илону Маску. Несмотря на достаточно серьезную конкуренцию, считаю, что единственное идеальное место для Tesla Илона Маска - это Невинномысск", - написал Миненков в пятницу на своей странице в Instagram. Текст письма на английском языке и его перевод глава города опубликовал в Instagram.

"Стандартная ставка налога на прибыль с 20% снижена до 5% в течение первых пяти лет и 10% в течение следующих пяти лет. Налоги на землю и имущество резидентами не уплачиваются. Имеются земельные участки, обеспеченные всеми необходимыми коммуникациями. Мы участвуем в реализации многих инвестиционных проектов. Сейчас на территории опережающего социально-экономического развития "Невинномысск" работают 27 резидентов", - отметил Миненков.

Ранее на форуме "Новое знание" глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что американская компания Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство. Со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова сообщалось также, что Россия готова к сотрудничеству с Tesla Илона Маска по электромобилям при условии локализации технологий и создания добавленной стоимости в РФ. По словам Мантурова, в России есть свои технологии по производству электромобилей, но пока они слишком дорогие.