"Норникель" будет получать более 5 млн тонн гипса при утилизации вредных газов в Норильске

НОРИЛЬСК, Красноярский край, 28 мая. /ТАСС/. ГМК "Норникель" будет получать 5,2 млн тонн гипса в рамках экологического "Серного проекта", направленного на утилизацию диоксида серы. Для его складирования будет построено специальное хранилище, сообщил журналистам замдиректора заполярного филиала "Норильского никеля" по научно-техническому развитию Алексей Девочкин.

"Серный проект" направлен на утилизацию образующегося в производственном цикле диоксида серы на предприятиях Заполярного филиала "Норникеля". Это крупнейшее экологическое мероприятие в программе модернизации производственных активов компании. После его реализации "Норникель" планирует избавиться от порядка 90% выбросов диоксида серы в Норильском промышленном районе. Объем инвестиций в проект составляет около 250 млрд рублей. Как ранее сообщала компания, в рамках данной инициативы планируется получать при гашении серной кислоты гипс и использовать его для закладки в собственных рудниках.

"В результате реализации этого проекта будет 2,45 тыс. тонн кислоты. Порядка 5,2 млн тонн гипса в год будет образовываться. Он будет складироваться в хранилище на срок порядка 15 лет. В дальнейшем будет построена следующая очередь хранилища", - сказал Девочкин.

Серная кислота является продуктом переработки диоксида серы. Сейчас нейтрализация - единственный экономически выгодный способ избавиться от нее, так как транспортировка ее по Северному морскому пути (СМП) может нести потенциально высокие экологические риски.

Норильск - один из самых северных городов мира, здесь живут 180 тыс. человек. Является самым северным городом в РФ, градообразующее предприятие - "Норильский никель". Мероприятия по снижению выбросов в Норильске предусмотрены федеральным проектом "Чистый воздух" нацпроекта "Экология".