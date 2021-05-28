Доход губернатора Севастополя в 2020 году снизился более чем на миллион рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Доходы губернатора Севастополя Михаила Развожаева за 2020 год составили 2 089 209 рублей, следует из материалов на сайте городского правительства. Это на 1,1 млн меньше, чем в 2019 году.

Согласно декларации губернатора, Развожаев заработал 2,089 млн рублей, в его собственности находится квартира площадью 65,4 кв. метров, а также две квартиры в пользовании площадью 73 и 79,4 кв. м. В 2019 году он декларировал доход в размере 3,2 млн рублей.

Его супруга заработала в 2020 году 2 739 рублей, в 2019 ее доход составлял 2,75 млн рублей.

Развожаев был назначен врио губернатора Севастополя в июле 2019 года после отставки Дмитрия Овсянникова.