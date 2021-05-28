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Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить оскорбляющую память ветеранов войны публикацию

В ведомстве напомнили, что распространение в РФ подобных сведений преследуется по закону и относится к уголовно наказуемым деяниям
© AP Photo/Jenny Kane, file

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от администрации американской компании Facebook удалить публикацию в социальной сети Instagram, оскорбляющую память ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием удалить материал, оскорбляющий память ветеранов Великой Отечественной войны, и сообщить о результатах. Противоправная публикация была обнаружена ведомством в социальной сети Instagram (принадлежит Facebook)", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, распространение на территории России сведений, выражающих явное неуважение к обществу, проявляющееся в очернении воинской славы и памятных дат РФ, осквернении символов воинской славы страны, оскорблении памяти защитников Отечества либо унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенное публично, преследуется по закону и относится к уголовно наказуемым деяниям.

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