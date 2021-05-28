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Декларации о доходах чиновников

Доход самого богатого депутата Заксобрания Прикамья увеличился почти вдвое в 2020 году

Николай Благов заработал 626,8 млн рублей

ПЕРМЬ, 28 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета по государственной политике и местному самоуправлению Заксобрания Пермского края, член фракции "Единой России" Николай Благов задекларировал наибольший доход среди депутатов заксобрания в 2020 году, заработав 626,8 млн рублей. Годом ранее он заработал 379 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте краевого парламента.

"Декларированный годовой доход 626 866 319,94 (из них расходы по операциям с ценными бумагами: 624 541 275,42). Доход за 2020 г. подлежащий налогообложению 23 639 738,86", - указано в декларации.

Согласно декларации, у Благова в полной или частичной собственности пять земельных участков, пять жилых домов, квартира, восемь нежилых зданий, в пользовании - одиннадцать земельных участков и жилой дом площадью более 300 кв. м. Также депутат владеет легковыми автомобилями "М-21" и Genesis G80, двумя грузовиками с прицепом, снегоходом и лодкой.

Наименьший доход в 368,5 тыс. рублей задекларировал депутат КПРФ Дмитрий Осокин, который возглавляет компанию "Гайнылес".

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РоссияДекларации о доходах чиновниковПермский край
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