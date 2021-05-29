На первый после семилетнего перерыва поезд из Мурманска в Крым раскупили все билеты

МУРМАНСК, 29 мая. /ТАСС/. На первый после семилетнего перерыва прямой поезд, следующий по маршруту Мурманск-Симферополь, раскупили все билеты. Об этом в пятницу сообщила компания-перевозчик.

"На первый рейс проданы все билеты. Кроме того, несмотря на то, что сейчас все едут из Мурманска, продано больше билетов, чем количество мест в поезде. Это означает, что часть людей сходит, а часть людей садится по пути", - сказал при отправлении поезда с мурманского вокзала генеральный директор компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов.

В составе "Таврии" четыре купейных и девять плацкартных современных вагонов. В пути для пассажиров работает вагон-ресторан с широким выбором блюд, а также информационно-развлекательный сервис "Таврия медиа" - онлайн-библиотека с развлекательным контентом. Время в пути составляет 92 часа 30 минут, протяженность маршрута - 4 540 км. "Таврия" проследует через крупные города: Кандалакшу, Вологду, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пензу, Ртищево, Поворино и Ростов-на-Дону. По Крымскому мосту поезд проследует в светлое время суток. Периодичность курсирования по маршруту составит 9 дней.

Министр транспорта Мурманской области Артем Гришин отметил, что это направление у северян пользуется большим спросом.

"Мы уделяем особое внимание комфортному сообщению с югом России. Наступает курортный сезон, необходимость в транспорте растет. У нас есть план по развитию авиа сообщения, у нас большие планы по развитию железнодорожного сообщения, один из планов мы сегодня реализовали - это запуск поезда в Крым", - сказал Гришин.

Курсирование прямых поездов из Мурманска в Симферополь запланировано до конца лета, однако Гришин не исключил, что в случае если маршрут окажется востребованным не только в летние месяцы, региональный Минтранс и компания-перевозчик готовы рассмотреть возможность круглогодичного сообщения Мурманской области с Крымом.

О поездах

Свое имя "Таврия" поезда получили в честь одного из древних названий полуострова Крым. Первые пассажирские поезда "Таврия" отправились из Санкт-Петербурга и Москвы на полуостров, восстановив железнодорожное сообщение с Крымом, в декабре 2019 года. Летом 2020 года поезда "Таврия" связали Симферополь с Екатеринбургом, Псковом, Кисловодском, Смоленском и Адлером, Севастополь с Москвой, Евпаторию с Москвой и Санкт-Петербургом. Круглогодичные поезда из Перми, Омска, Тюмени и Астрахани в Крым и обратно отправились в первые рейсы в декабре 2020 года. С 1 мая 2021 года компания-перевозчик открыла новый маршрут Москва - Феодосия.