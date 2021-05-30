Министр по вопросам международного сотрудничества ОАЭ примет участие в ПМЭФ

ТАСС, 30 мая. Министр по вопросам международного сотрудничества (без портфеля) ОАЭ и генеральный директор всемирной выставки "Экспо-2020" (Expo 2020) в Дубае Рим аль-Хашими примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет со 2 по 5 июня. Об этом говорится в полученном ТАСС в воскресенье пресс-релизе "Экспо-2020".

В сообщении подчеркивается, что министр примет участие в панельной дискуссии "Всемирные выставки: международная кооперация - драйвер устойчивого развития мира", а "Экспо-2020" станет одним из партнеров деловой программы ПМЭФ.

"Самые сложные испытания, с которыми люди сталкиваются сегодня, требуют коллективных действий. Основываясь на теплых и все более прочных отношениях между нашими государствами [ОАЭ и Россией - прим. ТАСС], ПМЭФ и "Экспо-2020" осознают необходимость сотрудничества и трансформации в новых реалиях потрясенной пандемией планеты. Ответственность за создание более чистого, здорового и безопасного мира лежит на всех нас", - подчеркнула аль-Хашими.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров добавил, что "Россия намерена внести свой вклад в успех выставки как за счет уникального национального павильона, так и благодаря организации впечатляющих культурных и деловых мероприятий".

"Кроме того, мы рассматриваем наше взаимодействие в рамках "Экспо-2020" как важный шаг к дальнейшему укреплению отношений между Россией и ОАЭ", - приводится его заявление в пресс-релизе.

"Экспо-2020" из-за пандемии COVID-19 была перенесена и пройдет в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Это первая всемирная выставка, которая пройдет на Ближнем Востоке. "Экспо-2025" готовится принять Осака. В конце апреля Россия первой из стран подала заявку на проведение "Экспо-2030". В случае победы всемирная выставка пройдет в Москве.