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"Почта России" будет развивать каналы для продвижения маркетплейсов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Почта России" сконцентрируется на развитии каналов продвижения для маркетплейсов. Об этом сообщил гендиректор компании Михаил Акимов в интервью РБК, опубликованном в понедельник.

"Своего маркетплейса у "Почты России" не будет, но как канал продвижения других маркетплейсов и товарных витрин - ок, почему нет. Сейчас в нашем приложении мы продвигаем витрину Goods, например, и могут добавиться и другие", - сказал он.

Акимов отметил, что "Почта России" не будет самостоятельно управлять гигантскими маркетинговыми инвестициями в продвижении собственной электронной полки. Также он уточнил, что компания занимается выводом на рынок логистических продуктов, которые позволят определять точный срок доставки в США и Германию.

"Мы сейчас договариваемся с некоторыми авиаперевозчиками об аренде их емкостей и будем заниматься прямым фрахтом воздушных судов", - сообщил Акимов.

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