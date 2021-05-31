"Почта России" не намерена сокращать количество отделений

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Почта России" не планирует сокращать количество отделений, будут меняться форматы работы. Об этом сообщил гендиректор компании Максим Акимов в интервью РБК, опубликованном в понедельник.

"Мы планируем изменить зонирование, форматы, запустить так называемое отделение на дому, когда нам выгоднее доплатить сотруднику за то, что он работает из дома, а не из отделения, где нужно исправлять провалившийся пол и потолок, сквозь который давно видны звезды. При этом, подчеркну, число отделений мы сокращать не будем", - сказал он.

По словам Акимова, компания также планирует передать часть отделений франчайзинговым партнерам.

Более того, в планах компании предусматривается развитие формата "магазина у дома", который подразумевает использование отделений для доставки товаров первой необходимости.

"Shop-to-home и dark stores - это наши форматы, в стратегии они есть", - пояснил Акимов насчет конкуренции с такими сервисами, как "Яндекс.Лавка" и "Самокат".