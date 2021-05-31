Nordwind запустила дополнительные рейсы из Владивостока в Москву

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind запустила в понедельник новые рейсы из Владивостока в Москву, а также в Сочи, сообщает пресс-служба аэропорта Владивостока.

"Рейсы в столицу России будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Продолжительность полета из Владивостока до Москвы - восемь часов 35 минут. Благодаря расширенной маршрутной программе авиакомпании жители Приморья смогут также добраться до популярных курортов страны с помощью удобных трансферных рейсов из Владивостока в Геленджик, Калининград, Краснодар и Симферополь с пересадкой в столице", - говорится в сообщении.

Кроме того, Nordwind уже совершила первый рейс по маршруту Владивосток - Сочи. Они будут выполняться с частотой два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Время перелета составит девять часов 45 минут.

Ранее полеты в Москву из Владивостока ежедневно осуществлял только "Аэрофлот". Рейсы в Сочи в течение лета прошлого года выполняла авиакомпания "Россия".

Авиакомпания Nordwind Airlines образована в 2008 году. Базовый аэропорт - Шереметьево. Летает из 75 городов в 17 стран, более 200 направлений. Парк состоит из 33 самолетов - Boeing-737, Boeing-777, Airbus A330 и Airbus A321. Входит в топ-10 авиакомпаний России по пассажирообороту.