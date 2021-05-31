Индекс PMI производственного сектора Китая в мае понизился до 51

ПЕКИН, 31 мая. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики за май понизился на 0,1 процентного пункта (п. п.) и составил 51. Об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР.

Как уточняется в докладе, опубликованном на сайте ведомства, в целом китайская экономика "сохраняет стабильную тенденцию к росту".

Из документа следует, что PMI крупных компаний страны за минувший месяц вырос на 0,1 п. п., составив 51,8. У коммерческих организаций среднего масштаба наблюдалось повышение на 0,8 п. п., до 51,1. В то же время малые предприятия продемонстрировали снижение активности: индекс изменился на 2 п. п., до 48,8, оказавшись в отрицательной зоне.

Согласно распространенному докладу, субиндекс производства (52,7) в Китае в мае вырос на 0,5 п. п. Показатель числа новых заказов опустился на 0,7 п. п. (до 51,3). Субиндекс цен на сырье снизился на 0,6 п. п., до 47,7. Ситуация в сфере занятости ухудшилась, был зарегистрирован отрицательный показатель - минус 0,7 п. п., до 48,9.

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается как сохранение активности сектора экономики на неизменном уровне. Движение выше этого порога свидетельствует об улучшении ситуации, а колебания показателя ниже его - об обратной тенденции.

За 2020 год данный показатель в Китае повысился с 50 пунктов в январе до 51,9 в декабре, оставаясь выше нейтральной линии. В феврале прошлого года из-за пандемии был зафиксирован резкий спад (до 35,7), затем ситуация нормализовалась.

Сфера услуг

PMI непроизводственного сектора Китая в мае повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3 процентных пункта (п. п.), составив 55,2.

Как уточняется в докладе, за последний месяц в Китае наиболее динамично развивались сфера воздушных и железнодорожных перевозок, гостиничное хозяйство, а также телекоммуникационные услуги.

Из документа следует, что субиндекс новых заказов в Китае повысился на 0,7 п. п., до 52,2. Закупочные цены выросли на 2,8 п. п., до 57,7, а отпускные - на 1,6 п. п., до 52,8.

Подындекс предпринимательских оценок и ожиданий в мае понизится по сравнению с данными апреля на 0,1 п. п., до 62,9. Сфера занятости в отличие от производственного сектора продемонстрировала небольшое повышение - на 0,2 п. п., до 48,9.

За 2020 год PMI непроизводственного сектора КНР повысился с 54,1 до 55,7 пункта. В феврале прошлого года из-за пандемии произошел большой разовый спад (до 29,6 пункта), после чего ситуация улучшилась.