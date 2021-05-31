В Кировской области направят более 30 млн рублей на продвижение товаров местного бизнеса

КИРОВ, 31 мая. /ТАСС/. Более 700 предпринимателей Кировской области смогут воспользоваться комплексной услугой по продвижению своих товаров в 2021 году. На эти цели власти области направят 31 млн рублей, сообщила в понедельник ТАСС заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли региона Лариса Агалакова.

"Порядка 40 млн рублей выделены на региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области". Из них 31 млн рублей будет направлен на оказание комплексной услуги для 763 предпринимателей. С этого года особенность меры поддержки в том, что мы подбираем предпринимателю именно комплекс услуг, например, оплачиваем выставку, записываем на юридическую или бухгалтерскую консультацию, оплачиваем создание сайта или сертификацию продукции", - сказала Агалакова.

Предприниматели проходят оценку финансово-хозяйственной деятельности, чтобы специалисты центра "Мой бизнес" могли подобрать необходимый комплекс услуг. "В числе таких услуг также упаковка бизнеса во франшизу, аудит перед франшизой, вывод на электронные торговые площадки, продвижение производимой продукции - разработка сайта, дизайна, рекламно-информационных материалов, проведение таргетированной рекламы", - пояснила Агалакова. По ее словам, все предлагаемые меры поддержки востребованы.

За 2020 год центром "Мой бизнес" оказано почти 9 000 финансовых и нефинансовых услуг, что практически в два раза больше, чем было предоставлено в 2019 году. Кроме того, предоставлено 637 льготных займов на общую сумму 833,9 млн рублей.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.