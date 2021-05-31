Болсонару пообещал не разрабатывать месторождения в резервациях против воли индейцев

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 мая. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал индейцам племени яномами не заниматься разработкой месторождений полезных ископаемых на территориях занимаемой ими резервации без их согласия. Видео встречи главы государства с лидерами индейской общины опубликовано в воскресенье в Twitter политика.

"Мы уважаем вас, и да свершится ваша воля. Если вы не хотите добычи ископаемых, ее не будет", - сказал он в ходе встречи с аборигенами. По его словам, в регионе, занимаемом экваториальными дождевыми лесами Амазонии, и за его пределами есть другие индейские племена, которые заинтересованы в развитии сельского хозяйства и разработке месторождений в своих резервациях. "И мы будем уважать это их желание", - подчеркнул бразильский лидер.

Он также уточнил, что правительство страны не планирует менять законодательство, чтобы разрешать свободное хозяйственное использование земель коренного населения тем, кто не имеет отношения к их общинам. "Право заявить о таком решении будет принадлежать представителям этноса", - подытожил он.

Расположенная на границе с Венесуэлой индейская резервация яномами занимает площадь более 9,6 млн гектаров. Здесь проживают восемь различных народностей индейцев (шесть из которых изолированы от внешнего мира) общим населением около 27 тыс. человек.

Ранее Болсонару неоднократно критиковал политику своих предшественников по демаркации индейских резерваций, заявляя о том, что это делается в интересах третьих стран, стремящихся сдержать развитие крупнейшей латиноамериканской экономики под предлогом защиты окружающей среды. Он также призывал интегрировать индейцев в современное общество, "чтобы сделать их подлинными хозяевами своей земли".