Резервный банк Новой Зеландии оценил убытки от кибератаки в декабре 2020 года в $3,5 млн

ТАСС, 31 мая. Резервный банк Новой Зеландии понесет убытки в размере около $3,5 млн из-за хакерской атаки на свои системы в декабре 2020 года. Об этом говорится в заявлении, размещенном в понедельник на сайте банка в связи с публикацией отчета о расследовании кибератаки.

"Банк оценивает, что финальная сумма затрат на ликвидацию последствий утечки составит около $3,5 млн. Все затраты, связанные с инцидентом, покрываются из бюджета банка", - говорится в заявлении. При этом финансово-кредитное учреждение возложило на себя полную ответственность за утечку данных и обещало принять меры для предотвращения подобных ситуаций.

Сторонняя программа, используемая Резервным банком для хранения и обмена информацией, подверглась хакерской атаке 25 декабря 2020 года. Банк сообщил об инциденте в январе 2021 года, также было начато расследование.